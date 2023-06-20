Общество 20 июня 2023, 14:37 Девушку нашли живой в Бурятии после того, как она 18 дней прожила в лесу МЧС сообщило о спасении заблудившейся в лесу Бурятии девушки Pxhere

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Спасатели нашли в Бурятиии девушку, которая 18 дней назад заблудилась в лесу в Тункинском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

«Девушка 18 дней бродила в лесу», — подтвердили в ведомстве.

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Они заявили, что местную жительницу нашли в 17:15 по местному времени (12:15 по московскому времени) в 15 километрах от местности Дарки. Ее обнаружили спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) и передали врачам. Медики оценили ее состояние как удовлетворительное.

Представители МЧС уточнили, что речь идет о девушке 1994 года рождения, она заблудилась еще 1 июня во время сбора дикоросов. Пока не известно, как именно она смогла выжить после двух с половиной недель пребывания в диких условиях. Спасатели во время поисков обследовали более 130 квадратных километров леса.