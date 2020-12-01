Питание в московском следственном изоляторе названо лучшим в сравнении с любой из европейских тюрем, считает арестованный экс-замглавы ФСИН РФ Валерий Максименко. Его после ареста поместили в СИЗО «Лефортово».

Сейчас он находится один в двухместной камере, сообщил ТАСС со ссылкой на членов ОНК, которые посетили Максименко в изоляторе.

«Наблюдателям, которые посетили его в „Лефортово“, он сказал дословно следующее: „Я снимал пробу питания во многих тюрьмах, и в России, в Европе, и странах Азии, и могу сказать, что в ‚Лефортово‘ — лучшее, что доводилось пробовать“», — процитировали экс-замглавы ФСИН в ОНК.

Максименко пробудет в СИЗО по решению суда до 25 января 2021 года. Его обвиняют в превышении должностных полномочий при строительстве объектов ведомства, из-за чего ФСИН был нанесен ущерб в размере 189 миллионов рублей. Его задержали 26 ноября. По вменяемой чиновнику статье ему грозит до 10 лет колонии. Вину он не признает.