Бывшего замглавы ФСИН Максименко арестовали до 25 января

Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя главы ФСИН Валерия Максименко по ходатайству СК до 25 января. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, два года назад Максименко незаконно помог заключить государственные контракты на строительство и ремонт объектов управлений ФСИН с государственным унитарным предприятием «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу», которое не справилось с задачей. У предприятия не оказалось ни возможностей, ни рабочих для ремонта.

В эксплуатацию не ввели 14 объектов. ГУП потеряло 189 миллионов рублей, которые выделили на строительство.

Максименко задержали вечером 26 ноября. СК считает, что своими действиями он нанес ущерб в размере более двух миллиардов рублей. Бывшему заместителю главы ФСИН уже предъявили обвинение по части третьей статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Как сообщил RT, свою вину он не признал.