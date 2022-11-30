Общество 30 ноября 2022, 07:38 Единый реестр риелторов предложили создать в России Депутат Сухарев: нужно продумать эффективные меры для контроля риелторской деятельности freepik

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В России предложили создать единый государственный реестр агентов по работе с недвижимостью, определить орган власти по регулированию риелторской деятельности и ввести систему обязательного страхования сделок с недвижимостью. Законопроект по этой теме подготовил депутат Госдумы Иван Сухарев, передали в RT.

«Направляю вам для дачи заключения правительства Российской Федерации проект федерального закона „О посреднической (агентской) деятельности на рынке сделок с недвижимостью“», — говорится в тексте обращения депутата на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.

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Сухарев объяснил, что оказание услуг на рынке сделок с недвижимым имуществом на сегодняшний день в России является широко востребованной сферой предпринимательской деятельности. При этом в сфере риелторской деятельности отсутствуют специальные правовые нормы. Это приводит к серьезным рискам из-за недостаточного профессионализма отдельных агентов и отсутствия мер контроля и ответственности.

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Ранее риелтор Апрелев посоветовал не покупать недвижимость в процессе постройки дома. Он объяснил, что ситуация на рынке нестабильная, и застройщик может обанкротиться, так и не достроив жилье.