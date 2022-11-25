Интересное 25 ноября 2022, 06:03 Риелтор Апрелев посоветовал не вкладывать деньги в недостроенные новостройки

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Приобретать квартиру в новостройке стоит только в том случае, если ее планируют сдать до конца 2023 года. Такой информацией поделился риелтор Константин Апрелев. Об этом сообщило «Агенство Бизнес Новостей» со ссылкой на «Радио 1».

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Специалист посоветовал более внимательно относиться к приобретению недвижимости, так как на данный момент ситуация на рынке является довольно нестабильной. Он предупредил, что девелоперы могут обанкротиться, так и не сдав жилье.