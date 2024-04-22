Общество 22 апреля 2024, 22:16 Единый реестр адвокатов появится в России Путин подписал закон о создании единого госреестра адвокатов в России Freepik

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра адвокатов в России. Документ опубликовали на портале нормативно-правовых актов.

Текст указа предусматривает создание Единого госреестра адвокатов РФ, который станет единственным федеральным государственным информационным ресурсом с достоверными сведениями обо всех специалистах по юридической защите граждан и организаций.

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Теперь адвокаты, которые покинули Россию более чем на год, могут потерять свой статус. Исключением станет выезд за пределы страны для лечения, обучения или по другим уважительным причинам.

Вести реестр адвокатов поручили Минюсту, за ним закрепили полномочия по определению порядка ведения и состава сведений.

Ранее Путин одобрил закон о введении понятия «молодой работник». Под это определение подпали россияне до 35 лет, которые работают не по профильной специальности, но занимают свою должность не менее трех лет.