Единый оператор для контроля за договорами в сфере ЖКХ предложили создать в РФ

В России предложили создать единый оператор для контроля за договорами в сфере ЖКХ. С инициативой выступил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе ежегодного доклада в Совете Федерации.

«Решению многих проблем отрасли ЖКХ могло бы способствовать формирование стабильной, цивилизованной практики вовлечения государственного и муниципального имущества в концессионный оборот (в управление предпринимателям — прим. ред.)», — передало РИА «Новости».

По его словам, заключение таких соглашений должно вести к модернизации и замене устаревшей инфраструктуры, оборудования и повышению качества жизни людей. Прошлогодние прокурорские проверки показали, что коммунальные сети нередко используются концессионерами исключительно в целях наживы, не финансируя их содержание. Это приводит к износу и росту тарифов на услуги для жителей, отметил Краснов.

Государство заключает концессионные договоры с частными структурами, которые берут в эксплуатацию, например, коммунальные сети и получают прибыль. Структуры при этом должны следить за состоянием и периодически обновлять сети.