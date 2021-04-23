Газовое оборудование заменили в 632 домах Подмосковья за 7 лет

За последние семь лет газовое оборудование обновили более чем в 630 многоквартирных домах Подмосковья. Министр ЖКХ региона Антон Велиховский отметил, что сегодня это одно из приоритетных направлений работы.

По его словам, старые системы газоснабжения заменили в 632 домах Подмосковья с 2014 года. Темп этой работы наращивают.

Огромное значение уделяется газоснабжению и ремонту таких систем. На сегодняшний день один из приоритетов в нашей работе — газовая безопасность Антон Велиховский.

А генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов региона Валерий Николов рассказал, что Подмосковье стало одним из первопроходцев в масштабной работе по ремонту газовых систем.

«Что касается ремонта систем газоснабжения, тема как никогда актуальная для России. А Московская область одной из первых начала менять газовое оборудование», — сказал он.

Николов рассказал, что такие работы включают в себя ремонт фасадных, внутридомовых и внутриквартирных газопроводов.

«Контроль над всеми теми ситуациями, которые могут привести к непоправимым последствиям, — один из приоритетов нашей работы. Поэтому активно занимаемся ремонтом газоснабжения и продолжаем эту работу», — подытожил Велиховский.

Как объяснил Валерий Николов, работы выполняют во время утепления фасадов и по истечении срока эксплуатации систем газоснабжения. Как правило, это 30 лет.

Ранее стало известно, что подмосковный портал «Добродел» начал принимать заявки на обслуживание газовой техники в домах.