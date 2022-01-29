Вас здесь не стояло. Власти Подмосковья добиваются права убирать неправильно припаркованные авто

Власти Подмосковья добиваются права самим эвакуировать неправильно припаркованные автомобили. Такая мера нужна во время обильных снегопадов, когда оставленные в неположенном месте машины мешают убирать снег, а также для проезда пожарных и скорой помощи в экстренных ситуациях. Кроме того, в регионе начнут расширять сеть современных парковок. Возможно, получится убрать и старые автомобили, которые десятилетиями стоят во дворах.

Получить полномочия

Депутаты Мособлдумы попросили наделить их полномочиями по перемещению автомобилей на штрафстоянку. Пока выписывать штрафы за такую неправильную парковку могут только инспекторы ГИБДД, а их не всегда хватает, чтобы оперативно отработать все случаи.

«Это связано с увеличением большого количества машин, и не все автовладельцы добросовестно исполняют правила дорожного движения. Есть пункт „Нарушения правил парковки“. Но мы столкнулись с той проблемой, что нарушителей много, а привлечь к ответственности порой не удается», — рассказал председатель комитета Мособлдумы по государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.

Он уточнил, что в сентябре прошлого года подмосковные депутаты отправили на согласование с правительством РФ инициативу по передаче полномочий и 19 января получили положительное заключение. Возможно, в весеннюю сессию эта инициатива будет рассмотрена в Госдуме.

Председатель комитета Мособлдумы по государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов рассказал, что нынешней зимой уже было немало случаев, когда брошенные на улицах автомобили очень мешали и не давали проехать снегоуборочной технике.

«Скажу по своему избирательному округу, по Наро-Фоминскому городскому округу. Там жестянка. Они мешали организовывать нормально, цивилизованно, современными средствами уборку дорожно-транспортной сети. Поэтому я думаю, что инициатива поможет привлекать к ответственности тех, кто не соблюдает ПДД», — сказал Александр Баранов.

Он добавил, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав муниципалитетов посмотреть на эту проблему с другой стороны: не только выявлять нарушителей, но и организовывать нормальные места парковки. То есть работа будет строиться в двух направлениях — создание достаточного количества парковок и применение мер к нарушителям.

Оставленные на ночь

Председатель общественного совета Минтранса Михаил Блинкин в беседе с «360» напомнил, что сейчас даже в тех случаях, когда необходимо убрать с дороги автомобиль, мешающий припарковаться скорой помощи или пожарным, городские службы проводят эвакуацию в сопровождении должностного лица из Госавтоинспекции, по-другому это не делается.

По его словам, основную проблему создают автомобили, которые жители оставляют на ночь неподалеку от своих домов.

«Есть понятие „парковка“, есть понятие „резидентное размещение“, по-русски — ночлег. Удручающие случаи с пожарными автомобилями и машинами скорой помощи происходят не тогда, когда паркуются, приехав на работу или в магазин. Это происходит при резидентном размещении. И это самый нерегулируемый вопрос!» — отметил Михаил Блинкин.

Он добавил, что практически в каждом российском дворе можно увидеть машины, у которых «два колеса в пожарном проезде, дав колеса на газоне». Это массовый случай. Вопрос о том, где и как ночуют автомобили, не урегулирован нигде, даже в Москве, и именно с него стоит начинать наводить порядок.

Убрать с улиц автохлам

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с «360» отметил, что инициатива может обернуться злоупотреблениями контролирующих органов. По мнению эксперта, в последнее время автовладельцы и так довольно аккуратно относятся к вопросам парковки, поэтому еще одна служба будет лишней.

«Я считаю, что дополнительных прав давать нельзя, иначе опять начнется двоевластие. Помните, как у Райкина: „Кто сшил костюм?“ Автовладелец должен жаловаться в одно место, а не искать, кто это сделал. Поэтому я только за прерогативу сотрудников ГИБДД», — сказал Ян Хайцеэр.

Он также добавил, что будет очень актуально создать службу, которая наконец наведет порядок с брошенными автомобилями, которые годами стоят на улицах. Убрать этот автохлам — целая проблема, в том числе в столице.

Михаил Блинкин также коснулся проблемы брошенных автомобилей, которые десятилетиями стоят во дворах. От них очень трудно избавиться, потому что эти машины — частная собственность, хотя разыскать их хозяев часто довольно трудно.

«Я понимаю озабоченность законодателей, но я бы все-таки начал с эвакуации не того, кто припарковался час назад, а того, кто припарковался в 1995 году. Если сделать нормальное обследование городов от центра Москвы до дальнего Подмосковья, таких брошенных машин мы найдем немерено», — подчеркнул Михаил Блинкин.