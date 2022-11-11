Общество 11 ноября 2022, 18:34 Единую систему идентификации пользователей предложили создать в России Глава Минцифры Шадаев: России нужна безопасная система идентификации пользователей РИА «Новости»

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России требуется единая система защищенной и безопасной идентификации пользователей. Об этом заявил глава Минцифры России Максут Шадаев на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis. Трансляцию выступления вели в Telegram-канале ведомства.

«Государству нужна единая система надежной и безопасной идентификации. И кооперация с банками — главный способ это построить. У нас во главе — удобство пользователя, защищенность и безопасность», — сказал Шадаев.

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Он отметил важность обеспечения бесшовности перехода пользователя из «Госуслуг» в другие системы. Шадаев обратил внимание на уязвимость существующей системы идентификации. По его словам, на «Госуслугах» она уже имеет большой масштаб проникновения и это случилось из-за участия банков.

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«На „Госуслугах“ уже 100 миллионов подтвержденных учетных записей», — сказал Шадаев

На форуме также заявили, что Минцифры согласно участвовать в пилотном проекте ЦБ по цифровому рублю.

Ранее Минцифры выступило против ограничений для покинувших Россию IT-специалистов.