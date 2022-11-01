Минцифры выступило против ограничений для покинувших Россию IT-специалистов | 360°

Власть 01 ноября 2022, 10:32 Минцифры выступило против ограничений для покинувших Россию IT-специалистов Глава Минцифры Шадаев выступил за создание условий для возвращения IT-специалистов freepik

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Минцифры выступает против ограничений и «драконовских мер» в отношении покинувших Россию IT-специалистов и за создание условий для их возвращения. Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев, передал ТАСС.

«Мы против драконовских мер в отношении сотрудников, которые уехали. Мы должны создать условия, чтобы они захотели вернуться и работать в России. Здесь никаких ограничений не должно быть», — сказал он на CNews Forum 2022.

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На том же форуме министр сообщил, что жители Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик вошли в зону роуминга. О том, что мобильные операторы ЛНР и ДНР достраивают свою инфраструктуру, присоединяют ее к российской и обсуждают проблему роуминга, Шадаев сообщал еще в мае.

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Также министр заявил, что проекты внедрения IT-решений и цифровых услуг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях начнутся с ноября 2022 года. Российское правительство прорабатывает план действий.