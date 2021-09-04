Единую базу амурских тигров создадут в России в 2022 году

В следующем году в России появится единая полная база амурских тигров. Ее представят на Международном форуме по сохранению этих редких животных, рассказал РИА «Новости» на ВЭФ генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

«Единая база данных создается. Оказалось, что это процесс небыстрый, так как есть сложности с научными отделами особо охраняемых природных территорий — там отмечается кадровый голод. Это немного сдерживает ввод данных. Но программа основана на современных технологиях, искусственном интеллекте, она самообучаемая», — поделился подробностями Арамилев.

По словам собеседника агентства, единый сервер с данными о тиграх уже появился на базе приморского охотнадзора. В ближайшее время там начнут работать операторы, которые круглосуточно будут следить за программами, отслеживающими передвижения инспекторов. Кроме того, специалисты начнут наполнять базу по тиграм — этой зимой они проведут сплошной учет животных. Систему идентификации особей по уникальному рисунку шкуры запустили в тестовом режиме в прошлом году.

Ранее Арамилев рассказал, что по оценкам специалистов, в России обитают более 600 амурских тигров, и есть тенденция к росту их популяции.