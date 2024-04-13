Общество 13 апреля 2024, 23:31 Единственный в России храм Православной церкви Украины снесли в Подмосковье В Ногинске по решению суда снесли единственный в России храм ПЦУ РИА «Новости»

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В подмосковном городе Ногинске снесли единственный в России храм Православной церкви Украины. Об этом сообщил его бывший настоятель митрополит ПЦУ Адриан (Старина) на своей странице в Facebook*.

«В подмосковном городе Ногинске снесли единственный храм Православной церкви Украины в честь Святой Троицы, который строил митрополит Адриан», — рассказал он.

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Старина напомнил, что в 2016 году Ногинский районный суд вынес решение о сносе здания.

Украинские же власти активно сносят советские и российские памятники. Только за 2022 год в стране снесли около 30 изваяний, посвященных русскому поэту Александру Пушкину. Также на Украине закрасили мурал с изображением Сергея Есенина.

*Соцсеть Facebook принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещена в России.