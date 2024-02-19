Общество 19 февраля 2024, 17:43 Единственный ночной клуб Белогорска закрыли из-за конкурса с раздеванием Мэр Белогорска сообщил о закрытии ночного клуба из-за конкурса с раздеванием Unsplash

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В Белогорске Амурской области из-за конкурса на раздевание закрыли единственный в городе ночной клуб. Об этом сообщил мэр Станислав Мелюков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В местных группах одного из мессенджеров появилось видео с вечеринки в развлекательном заведении, где прошел конкурс с раздеванием. Ролик возмутил волонтера специальной операции, которая сообщила о случившемся градоначальнику. По его словам, в соцсетях также распространили фейковую информацию о том, что в конкурсе якобы участвовали жены бойцов СВО.

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«Полагаю, что инцидент в клубе сознательно стал использоваться деструктивными силами, заинтересованными в раскачивании ситуации в городе 35-й армии, в котором оперштаб помощи семьям участников СВО является примером», — написал Мелюков.

Руководство клуба 19 февраля взяло на себя ответственность за конкурс и объявило о добровольном закрытии ночного заведения до окончания разбирательств. Клуб также решил помочь Фонду поддержки семьям участников СВО.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором ученики школы в селе Пензенское на Сахалине сыграли в «Камень, ножницы, бумагу» на раздевание во время урока. При этом учительница наблюдала за процессом.