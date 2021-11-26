Сахалинские школьники сыграли на раздевание во время урока и подставили учительницу под проверку

В социальных сетях появилось видео, на котором ученики школы в селе Пензенское на Сахалине играют в «камень, ножницы, бумага» на раздевание во время урока. За процессом наблюдала их учительница. Районная прокуратура начала проверку.

«По поручению прокуратуры области прокуратурой Томаринского района проводится проверка по публикации СМИ „На Сахалине учитель провела со школьниками игру на раздевание“», — сообщила пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

Сотрудники надзорного ведомства изучат исполнение законодательства об образовании и основных гарантиях прав ребенка.

Заместитель министра образования региона Елена Бабина рассказала «360», что сотрудники ведомства также начали проверку этого случая. Она добавила, что школа в Пензенском всего одна и она небольшая. По данным местных СМИ, восьмиклассники устроили эту дерзкую игру на уроке еще в октябре. Надзорные органы обратили внимание на нестандартный урок после публикации видеоролика в социальных сетях.