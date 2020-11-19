Единая служба такси для медиков может появиться в России

В России может появится единая служба такси, которая будет помогать развозить медиков и лекарства. С такой инициативой выступил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он поручил Министерству цифрового развития проработать возможность финансирования такой службы.

«Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры проработать возможность создания централизованного финансирования единой службы такси в целях оказания помощи в передвижении врачей, доставке лекарств и предметов первой необходимости находящимся на домашнем лечении гражданам», — передает ТАСС слова представителя аппарата заместителя председателя правительства РФ.

Накануне Чернышенко в ходе совещания Владимира Путина с кабмином сообщил, что вместе с операторами связи займется проблемой дозвона россиян до больниц. Он также пообещал проработать вопрос интеграции перевозок врачей с Единой системой идентификации и аутентификации.

В среду общественники предложили Минздраву России разработать систему вызова скорой по СМС. Авторы инициативы полагают, что с помощью нее на несколько минут может сократиться время ожидания врачей.