Дзюбу призвали публично извиниться за слова о Грозном

Экс-тренер «Ахмата» Вячеслав Грозный призвал форварда петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу публично извиниться за слова об «угнетающей атмосфере» в столице Чечни. Бывший наставник заявил об этом Sport24.

Дзюба ранее заявил, что для его команды выездные матчи против «Ахмата» в Грозном всегда были самыми тяжелыми. Нападающий сине-бело-голубых посетовал, что в чеченской столице «какая-то угнетающая атмосфера».

Бывший тренер «Ахмата» счел такие высказывания недопустимыми.

«На меня Артем, может, обидится, но я считаю, что нельзя такое говорить, если даже кто-то нашелся быть чем-то недовольным. Это не повод говорить про город. <…> Было бы правильно, чтобы Артем сказал, что он не это имел в виду, когда говорил про Грозный, а потом бы извинился», — заявил Грозный.

Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ранее выразил недоумение из-за слов Дзюбы. Он заявил, что их республика гостеприимна, и не понял, что может так угнетать Дзюбу. Он предположил, что футболист, возможно, имел в виду другой город.