Клуб «Ахмат» ответил Дзюбе на слова об угнетающей атмосфере в Грозном

Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, заявившего об угнетающей атмосфере в столице Чечни. Об этом сообщило издание Sports24.

Форвард сине-бело-голубых ранее в интервью YouTube-каналу «Грустная передача о футболе» пожаловался, что ему всегда тяжело играть в Грозном. По словам Дзюбы, для его команды выездные матчи против «Ахмата» стали самыми тяжелыми.

«Там какая-то такая атмосфера сама по себе. Угнетающая», — посетовал игрок «Зенита».

В «Ахмате» предположили, что Дзюба, возможно, имел в виду какой-то другой город. Гендиректор клуба признался, что ему сложно комментировать такие заявления, поскольку он не знает, «что у этого человека в голове».

«Что его может угнетать? У нас гостеприимная республика. Разве он слышал какие-то оскорбления в свой адрес?» — выразил недоумение Айдамиров.

Он предположил, что Дзюбе, возможно, нравится играть только в Москве и Петербурге.

Дзюбу ранее признали лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне. В недавнем матче с «Тамбовом» он забил четыре гола.