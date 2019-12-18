Дзюба, Кокорин и Мамаев вошли в список самых обсуждаемых россиян

Согласно рейтингу, Артема Дзюбу упомянули в 102 234 сообщениях в течение 2019 года. С таким показателем футболист, форвард российской национальной футбольной сборной занимает 20 строчку списка.

На 23 месте «Медиалогия» расположила Александра Кокорина. О нападающем «Зенита» написали 95 307 раз. Его подельника по громкому «хулиганскому» процессу Павла Мамаева упомянули 90 356 раз в разных сообщениях в Сети. С этим показателем он занял 28 строчку списка.

В первой пятерке рейтинга ожидаемо оказались российские политики. Верхнюю строчку занял президент России Владимир Путин — его упомянули 3 178 126 раз. Российский глава — абсолютный лидер по этому показателю.

Следующий самый популярный россиянин в списке — премьер-министр России Дмитрий Медведев — был удостоен всего лишь 666 263 упоминаний. Третий в списке — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Медиалогия» нашла 304 038 упоминаний его имени.

Замыкают пятерку лучших мэр Москвы Сергей Собянин и Сергей Лавров — глава МИД России. У них примерно одинаковый рейтинг: в среднем до 250 тысяч упоминаний.

Между тем «Яндекс» подвел собственные итоги года. По информации поисковика, в 2019-м россиян больше всего интересовали выборы на Украине, пожар в Нотр-Даме и протестные митинги в Москве.