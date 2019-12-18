«Яндекс» подвел итоги года. Что россияне искали в 2019 году чаще всего

Пользователи чаще всего искали в поиске «Яндекса» в 2019 году информацию о выборах на Украине, пожаре в Нотр-Даме и протестных митингах в Москве. Об этом говорится в пресс-релизе поисковика, посвященном главным событиям года.

Судя по поисковым запросам, самыми важными событиями уходящего года для россиян стали также пожар в самолете Superjet 100 в Шереметьево, дискуссии о том, что прячется на американской военной базе в Неваде, известной как «Зона 51», переход на цифровое телевидение. Также пользователей из России интересовали концерты Билли Айлиш, отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и запуск МЦД. Дело журналиста Ивана Голунова замыкает «десятку популярных запросов».

Поисковик также составил список персон, которые интересовали пользователей больше других в 2019-м. Это президент Украины Владимир Зеленский, геймдизайнер и создатель Death Stranding Хидео Кодзима, экоактивистка Грета Тунберг, исполнитель главной роли в фильме «Джокер» Хоакин Феникс, певица Билли Айлиш и другие.

Источник фото: «Яндекс»

Отдельно в «Яндексе» отметили скончавшихся в 2019 году людей, чья смерть привлекла наибольшее внимание. В списке певица Юлия Началова, рэпер Децл, журналист Сергей Доренко, фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер, актер Алексей Булдаков и бывший мэр Москвы Юрий Лужков.

Среди спортивных событий отмечены бои между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье за звание чемпиона UFC, Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым, Федором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером, а также футбольные матчи российских клубов и сборной.

Источник фото: «Яндекс»

Пять наиболее интересовавших россиян фильмов выглядят так: «Т-34», «Джокер», «Мстители: Финал», «Оно 2» и «Человек-паук: Вдали от дома». Из сериалов россияне искали «Игру престолов», «Чернобыль», «Жуков», «Султана моего сердца», «Ветреного», «Молодежку», «Дылду» и другие. Самыми популярными мультфильмами назвали ремейк «Короля Льва», «Как приручить дракона 3», «Тайную жизнь домашних животных 2», «Ванпанчмен», «Семейку Адамс».

Из песен российские пользователи чаще всего искали «Пчеловод» RASA и «Зацепила» и «#Алкоголичка» Артура Пирожкова. В топе игр по популярности Metro Exodus, Apex Legends, PUBG Lite, ремейк Resident Evil 2, Lost Ark.