Общество 21 марта 2024, 11:58 Джонни Деппа обвинили в оскорбительном поведении на съемках Джонни Деппа обвинили в оскорблениях на съемках «Кокаина» Фото: IMAGO/Cliff Owen/CNP/MediaPunch / Global Look Press

Читать 360tv в

Звезда сериалов «Клан Сопрано» и «Мыслить как преступник», американская актриса Лола Глаудини рассказала о неприятном опыте работы с Джонни Деппом на съемках фильма «Кокаин» в 2001 году. Об этом сообщила «Российская газета».

Актрисе Глаудини, которой сейчас 52 года, тогда досталась одна из первых значительных ролей в ее кинокарьере. Она утверждает, что взаимодействие с Деппом на площадке было для нее трудным испытанием: по ее словам, Депп повышал голос, указывал на нее пальцем и обзывал «чертовой идиоткой». Глаудини оценила эти ситуации как травмирующий опыт.

Реклама

Представители Джонни Деппа выразили сомнение в правдивости ее заявлений, подчеркнув, что актер всегда ставил на первое место создание здоровой рабочей атмосферы на съемочной площадке. По их мнению, воспоминания Глаудини существенно расходятся с воспоминаниями других участников проекта.

Актриса рассказала, что после того, как режиссер картины Тед Демме попросил ее засмеяться в ответ на реплику Деппа в одной из сцен, актер взорвался гневом. Согласно ее словам, после этого Депп подошел к ней с угрозами.

«Я здесь пытаюсь работать, а ты меня отвлекаешь, идиотка чертова», — заявил актер.

Глаудини добавила, что Депп в итоге «извинился» в тот же день, но актриса посчитала эти извинения недостаточными. Актер сослался на то, что находился в образе. По словам актрисы, режиссер не предпринял никаких действий по разрешению ситуации, и к окончанию съемок Глаудини чувствовала себя никому не нужной.

«Никто не хотел со мной общаться», — сказала она.

Бывшая супруга Джонни Деппа Эмбер Херд при разводе требовала взыскать с бывшего мужа 100 миллионов долларов за оскорбления и побои. Пара поженилась в 2015 году, но прожила вместе всего два года.