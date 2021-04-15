Джаз-банд сыграл под окнами замка Пугачевой кавер на «Миллион алых роз». Видео

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева отмечает сегодня 72-летие. Участники джаз-банда JazzCrimes из Химок решили поздравить певицу необычным образом. Музыканты исполнили у стен ее подмосковного замка в деревне Грязь легендарный хит «Миллион алых роз».

Первыми звездную именинницу поздравили ее младшие дети-близняшки Гарри и Лиза Галкины. Они прочитали ей стихи и подарили самодельную открытку и рисунок. Пугачева задула свечи на своем именинном торте, а потом все отправились есть жареные пирожки, которые им приготовила домработница.

Видео с поздравлениями опубликовал в своем Instagram муж Пугачевой, шоумен Максим Галкин. В комментариях к записи поклонники пожелали певице крепкого здоровья и счастливых долгих лет жизни.

В день рождения певицы также состоится премьера нового клипа на песню «Мы в этой жизни только гости», которую Пугачева исполняла много лет назад.