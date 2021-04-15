Галкин с детьми трогательно поздравил Пугачеву с 72-летием. Видео

Шоумен Максим Галкин вместе с дочерью Лизой и сыном Гарри поздравил супругу, певицу Аллу Пугачеву с днем рождения. Видео он опубликовал в Instagram.

На кадрах знаменитость зашла в гостиную, где ее встретили близкие с цветами в руках. На столе стоял именинный торт с зажженными свечами. Гарри предложил маме задуть свечи и загадать желание, а потом он прочитал стихотворение и вручил подарок — рисунок. После стихотворение прочитала Лиза и передала имениннице самодельную открытку. Пугачева задула свечи на торте и плюнула на него.

В конце видео Галкин заснял праздничный стол, который накрыла домработница Оксана. Для Пугачевой она напекла домашних пирожков и принесла свежую клубнику, написал «Политэксперт».

Поклонники оставили пожелания в комментариях под постом: «С Днем рождения, Алла. Все звезды Вселенной вам», «С Днем рождения! Счастливых и долгих лет жизни, крепкого здоровья и мирного неба над головой! Детки — прелесть».

Алле Пугачевой исполнилось 15 апреля 72 года. Ее младшим детям от брака с Галкиным — по семь лет.