Эксклюзив 22 июня 2023, 17:30 Дымовая завеса. Дачникам предложили необычный способ защиты растений от ночных холодов Садовод Макарова объяснила способы защиты посадок во время резкого похолодания летом Unsplash

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В средней полосе России даже летом ночная температура воздуха гораздо ниже дневной. Это может стать причиной гибели растений. Садовод и блогер Анна Макарова в беседе с «360» дала советы дачникам о том, как защитить посадки во время резкого похолодания в летние месяцы.

«[Во время похолодания] необходимо накрыть посадки, особенно теплолюбивые растения», — рассказала эксперт.

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Также она порекомендовала использовать для этого ультрасил — специальный нетканый укрывной материал.

«Либо на какое-то время на ночь поставить в теплицах обогреватели. Таким образом, тоже можно защитить овощи. Но основной метод — все-таки ультрасил, он гарантированно помогает спасти посадки», — отметила Макарова.

По ее словам, неплохие результаты дает и применение препарата мегафол — специального антистрессового агрохимиката.

«Если опрыскать растения заблаговременно, препарат защитит от заморозков. Опрыскивать надо по листу», — уточнила садовод.

Также она напомнила и о менее распространенным, старинном способе защиты, который применяли виноградари.

«В бочках разводить костры и создавать именно дымовую завесу. Такой способ есть, но о нем мало, кто знает», — заключила Макарова.