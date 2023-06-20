Экология 20 июня 2023, 22:03 Апрельская погода с заморозками накроет несколько регионов России в ближайшие дни Синоптик Вильфанд: штормовое предупреждение объявлено в 4 регионах России из-за заморозков Pxhere

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В ближайшие две ночи — 21 и 22 июня — в Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской областях прогнозируются заморозки до -2 градусов. Объявлено штормовое предупреждение, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в комментарии ТАСС.

«Выпущено штормовое предупреждение в связи с тем, что ночью 21 и 22 июня в Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской областях прогнозируются заморозки до — 2 градусов», — предупредил Вильфанд.

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Заморозки в этих регионах в этот период научный руководитель Гидрометцентра назвал «редчайшим явлением».

Владельцам дачных участков рекомендуется принять меры для защиты урожая. Например, можно обильно увлажнить почву.

В разговоре с «Интерфаксом» Вильфанд добавил, что также холодная погода с температурой на 6–10 градусов ниже нормы прогнозируется и в других регионах страны.

«Очень холодная погода на огромной территории — в Поволжье, на Урале и юге западной Сибири — на шесть — восемь и даже на 10 градусов погода ниже нормы», — предупредил синоптик.

В Оренбургской области 21–23 июня прогнозируются заморозки до –2 градусов. Немного теплее будет в Татарстане. Там ожидается ночью +4…+9 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +12 градусов.

В Кировской области — ночью будет +3…+8 градусов, а днем — +11…+16 градусов. В Башкортостане к ночи температура достигнет +2…+7 градусов, а днем воздух на улице прогреется до +15 градусов.

Погода на уровне апрельских значений ожидается в Свердловской области — от +2…+7 ночью и до +8…+13 днем. В Челябинской области ночью прогнозируется +2…+7 градусов и днем —…+11…+16 градусов. В Курской области столбики термометров ночью покажут +3…+8 градусов, а днем +9…+14 градусов.

Но, как отметил Вильфанд, заморозки будут не везде. В некоторых регионах наоборот ожидается жара. Например, в Магаданской области прогнозируется до +30…+33 градусов, в Якутии — +29…+33 градуса, на Чукотке — до +28 градусов.