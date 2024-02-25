Общество 25 февраля 2024, 05:14 Двухметровая акула родила у берегов Курильских островов Замдиректора заповедника Линник: сельдевая акула родила на побережье Курил Unsplash

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Двухметровая сельдевая акула родила у берегов Курильских островов. Хищника обнаружили случайно и сообщили в заповедник «Курильский». Замдиректора по научной работе Елена Линник выехала в Серноводск на место происшествия, об этом она написала в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы сообщили, что акула находится на побережье Тофицкого рейда, именно там сотрудники заповедника нашли тушу. Специалисты взяли пробы зубов и кожи, замерили хищника, его длина составила более двух метров.

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«Предварительно в сообщении было, что она вчера уже на берегу родила акулят, но мы, к сожалению, никого не нашли, возможно их смыло», — сообщила Линник.

В Черном море у берегов Крыма обнаружили «чужака» — морскую рыбу из семейства каменных окуней — групера. Эти хищники опасны тем, что могут подъесть кормовую базу местной рыбы.