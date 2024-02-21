Эксклюзив 21 февраля 2024, 12:47 Охота на груперов. В Черном море нашли рыб-чужаков, способных наполовину проглотить человека Ихтиолог Симаков заверил, что груперы не смогут расплодиться в Черном море Телеканал «360»

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В Черном море появились груперы, сообщили специалисты Алуштинского аквариума. Эти лучеперые способны запросто подъесть кормовую базу местной рыбы. Профессор Института биотехнологий и рыбного хозяйства Юрий Симаков рассказал «360», что чужаки относятся к хищникам и могут быть опасны для человека.

Далее — прямая речь.

Груперы в Черном море

Групер — это морская рыба из семейства каменных окуней, очень интересная. Она довольно наблюдательна, иногда достигает размера человека, поэтому может представлять для него опасность: полностью проглотить не сможет, но наполовину — вполне.

Груперы, или Epinephelus, имеют длину от 20 сантиметров до двух с половиной и более метров. Соответственно, масса тела рыб колеблется от 100 граммрв до 455 килограммов. Окраска довольна разнообразна и может меняться в зависимости от ситуации и окружающих условий. Ученые утверждают, что в Индо-Тихоокеанской области встречается 88 видов груперов, восемь — в восточной части Тихого океана, 11 насчитали в Западной Атлантике, девять — в Восточной Атлантике и Средиземном море.

Эту рыбу относятся к хищникам. Благодаря сильно выдвижной верхней челюсти груперы могут с силой засасывать добычу: мелких акул и других рыб, омаров, скатов, молодых морских черепах.

Некоторые виды самих груперов — промысловые, их мясо нежирное и низкокалорийное.

Почти наверняка груперы попали в Черное море из какого-нибудь местного аквариума. Однако едва ли они смогут расплодиться — им не подходит черноморская вода. Она слишком малосоленая для этих рыб.

К тому же груперы — последовательные протогинические гермафродиты, то есть способны менять пол. Как минимум лет до пяти (в зависимости от вида) все рыбы исключительно самки и лишь потом некоторые из них становятся самцами.