Двух раненых украинских детей отправили в больницу Белгорода

Двух украинских детей доставили в одну из больниц Белгородской области. Они получили ранения, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«К сожалению, есть двое детей, которые были доставлены с территории Украины — они имеют ранения. Они находятся сейчас у нас в больнице. Ими занимаются врачи. Это жители Украины», — сообщил Главков во время прямой линии во «ВКонтакте».

Ранее он говорил, что 14 апреля под обстрел попало село Сподарюшино, расположенное в километре от границы с Украиной. По словам главы области, в результате обстрела никто из мирных жителей региона не пострадал. Разрушений жилых домов и социальных объектов не было. После обстрела население села временно эвакуировали. Также вывезли жителей села Безымено.

Под снаряды украинских военных попало эвакуированное село Журавлевка Белгородской области. Как заявил Гладков, пострадал 37-летний мужчина, получивший легкое осколочное ранение предплечья. Сейчас жителю оказывают необходимую медицинскую помощь. После выздоровления ему придется объяснить, почему он находился дома после объявления режима чрезвычайной ситуации.