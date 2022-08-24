Двух мужчин арестовали за секс у окна в своей квартире

Двух геев, предположительно занимавшихся сексом у открытого окна в Москве, отправили на два месяца в СИЗО. Об этом рассказала Baza в Telegram.

Причиной для расследования стал половой акт, который, как заявила очевидица, устроили 21-летний и 22-летний москвичи у себя дома на подоконнике в 1-м Краснокурсантском проезде. В окно зачем-то посмотрели соседские мальчики 12 и 13 лет и доложили матери, а та вызвала правоохранительные органы.

Парней обвиняют в «Насильственных действиях сексуального характера в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста», что может вылиться в 20 лет колонии.

Один из обвиняемых утверждает, что они с товарищем просто чинили трубу, которую прорвало в ванной, и разделись, чтобы не намочиться. И вообще у одного из них есть девушка. А заглядывающим в чужие окна детям все померещилось.

До этого сообщалось, что дагестанец пристал к занимавшейся оральным сексом парочке в горах и принялся снимать их на телефон. Видео вызвал дискуссию в соцсетях, многие сошлись в едином мнении, что завидовать чужому счастью нехорошо.