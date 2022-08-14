Дагестанец поймал в горах занимавшихся сексом туристов

Житель Дагестана заметил в горах занимавшихся оральным сексом туристов, прервал процесс и пристыдил их. Об этом рассказала Lenta.ru.

Дагестанец заснял на видео нарушителей его покоя и выложил в интернет. На видео возмущенный мужчина подходит к туристам и делает им замечание в грубой форме.

«Вы где находитесь?» — в том числе спросил он.

Мужчина, участник упомянутых утех, затем тоже снял видео, в котором извинился за свой поступок. Он объяснил, что впервые в Дагестане и не знал, какие в республике границы дозволенного.

Оба видео вызвали дискуссию в соцсетях, кто-то оказался за уважение краевых традиций, кто-то — за свободу выражать свои чувства без границ. Многие сошлись в едином мнении, что завидовать чужому счастью нехорошо.

Ранее фотография молодой пары, занявшейся сексом в светлое время дня в Кузьминском парке столицы, возмутила москвичей. В комментарии к записи пришли возмущенные москвичи, однако нашлись и те, кто поддержал молодых людей.