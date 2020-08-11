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    11 августа 2020, 21:34

    Жители Приморья возмутились мягким приговором суда для живодера

    Редакция сайта 360°

    Житель Заводского, который в начале лета похитил и убил собаку соседки, получил приговор суда. Теперь злоумышленнику предстоят исправительные работы с частичным удержанием зарплаты. Но этот приговор оказался не тем, который ожидала общественность. Об этом сообщил сайт Vostokmedia.

    Отмечается, что у населения Артема и Заводского это решение вызвало негативную реакцию — ранее сообщалось, что собака была убита жестоким способом. Так, у нетрезвого мужчины никак не получалось перерезать животному шею, чем он причинил огромные страдания.

    Как рассказали местные жители, они планируют обжаловать столь мягкий приговор.

    Новости SMI.FM