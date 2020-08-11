Жители Приморья возмутились мягким приговором суда для живодера

Отмечается, что у населения Артема и Заводского это решение вызвало негативную реакцию — ранее сообщалось, что собака была убита жестоким способом. Так, у нетрезвого мужчины никак не получалось перерезать животному шею, чем он причинил огромные страдания.

Как рассказали местные жители, они планируют обжаловать столь мягкий приговор.