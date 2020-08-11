11 августа 2020, 21:34
Жители Приморья возмутились мягким приговором суда для живодера
Житель Заводского, который в начале лета похитил и убил собаку соседки, получил приговор суда. Теперь злоумышленнику предстоят исправительные работы с частичным удержанием зарплаты. Но этот приговор оказался не тем, который ожидала общественность. Об этом сообщил сайт Vostokmedia.
Отмечается, что у населения Артема и Заводского это решение вызвало негативную реакцию — ранее сообщалось, что собака была убита жестоким способом. Так, у нетрезвого мужчины никак не получалось перерезать животному шею, чем он причинил огромные страдания.
Как рассказали местные жители, они планируют обжаловать столь мягкий приговор.