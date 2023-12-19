Эксклюзив 19 декабря 2023, 10:30 Двух человек придавило бетонными блоками в бытовке на юге Москвы Источник «360»: двух человек насмерть придавило бетонными блоками на юге Москвы РИА «Новости»

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Бетонные блоки упали на бытовку в районе Царицыно на юге Москвы, из-за чего придавило двух человек. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его информации, люди находятся под завалами. О состояние здоровья пострадавших пока неизвестно, однако они находятся в сознании и подают звуки.

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Несчастный случай произошел на территории стройки. В результате таяния снега блоки упали на рядом стоявшую бытовку.

На месте происшествия уже работают специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств случившегося.

UPD: пострадавших достали из-под завалов. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть.

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