19 декабря 2023, 10:30
Двух человек придавило бетонными блоками в бытовке на юге Москвы
Источник «360»: двух человек насмерть придавило бетонными блоками на юге Москвы
Бетонные блоки упали на бытовку в районе Царицыно на юге Москвы, из-за чего придавило двух человек. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
По его информации, люди находятся под завалами. О состояние здоровья пострадавших пока неизвестно, однако они находятся в сознании и подают звуки.
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Несчастный случай произошел на территории стройки. В результате таяния снега блоки упали на рядом стоявшую бытовку.
На месте происшествия уже работают специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств случившегося.
UPD: пострадавших достали из-под завалов. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть.
Ранее плитка фасада обрушилась на 50-летнего мужчину на юго-западе Москвы. Несчастный случай произошел на Новочеремушкинской улице.
Строительство
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