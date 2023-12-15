15 декабря 2023, 11:17
Плитка упала на голову мужчины на юго-западе Москвы
Плитка фасада обрушилась на 50-летнего мужчину на юго-западе Москвы
Плитка фасада обрушилась на 50-летнего мужчину на юго-западе Москвы. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.
Несчастный случай произошел на Новочеремушкинской улице, 58, корпус 1. О состоянии мужчины не сообщалось. К месту происшествия выехали медики. Подробности уточняются.
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