Двойник Ивана Урганта объявился во Владикавказе. Оказался обаятельным мошенником
Молодой человек предлагал помощь в оформлении банковской карты, потребительского кредита и других финансовых запросах. Действовал он на торговых точках и рынке в центре города, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Северной Осетии.
После заявлений от обманутых владикавказцев возбудили уголовное дело. При составлении фоторобота потерпевшие заметили, что мошенник обладает явным сходством с Иваном Ургантом.
Мошенника удалось задержать. Выяснилось, что он четырежды менял имя и фамилию. А в последний раз взял себе и другое отчество. У мужчины уже есть судимость. Свою вину он полностью признал.
В полиции объяснили, что молодой человек легко находил новые жертвы, поскольку хотел очаровать собеседников и казался им искренним в желании помочь. Даже на опознаниях на двойника Ивана Урганта смотрели с улыбкой.
Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы.