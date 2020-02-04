Двойник Ивана Урганта объявился во Владикавказе. Оказался обаятельным мошенником

Во Владикавказе мужчина, похожий на Ивана Урганта, обманывал доверчивых людей. Он представлялся своим жертвам сотрудником банка, узнавал персональные данные и похищал деньги.

Молодой человек предлагал помощь в оформлении банковской карты, потребительского кредита и других финансовых запросах. Действовал он на торговых точках и рынке в центре города, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Северной Осетии.

После заявлений от обманутых владикавказцев возбудили уголовное дело. При составлении фоторобота потерпевшие заметили, что мошенник обладает явным сходством с Иваном Ургантом.

Мошенника удалось задержать. Выяснилось, что он четырежды менял имя и фамилию. А в последний раз взял себе и другое отчество. У мужчины уже есть судимость. Свою вину он полностью признал.

В полиции объяснили, что молодой человек легко находил новые жертвы, поскольку хотел очаровать собеседников и казался им искренним в желании помочь. Даже на опознаниях на двойника Ивана Урганта смотрели с улыбкой.

Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы.