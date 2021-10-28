Двое детей пропали в Петербурге

Мальчик в возрасте 14 лет и его младшая сестра 10 лет пропали в Санкт-Петербурге. Сейчас их начали искать волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт». О старте поисков спасатели написали на странице организации во «ВКонтакте».

«С 27 октября 2021 года их местонахождение неизвестно», — такая информация приведена в сообщении.

Волонтеры уточнили, как были одеты дети. На мальчике были светло-серая куртка и темные джинсы. Сам он худощавый и светловолосый. У девочки темные волосы и красное пальто.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» — это некоммерческая организация, создатели которой решили собраться, чтобы искать пропавших людей. Ее название происходит от истории пропавшей девочки Лизы, которую искали девять дней, но нашли уже мертвой из-за слишком долгих поисков. Она пошла в лес со своей тетей, они заблудились и замерзли.

Недавно похожая история произошла во Владимирской области. 10-летнюю девочку нашли в лесу вместе с замерзшей насмерть матерью. Ребенка удалось спасти.