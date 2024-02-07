Общество 07 февраля 2024, 16:30 Движение в поддержку Фургала попросили признать экстремистским Прокуратура попросила признать экстремистским движение «Я/МЫ Сергей Фургал» РИА «Новости»

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Прокуратура Хабаровского края направила в суд иск с требованием признать движение «Я/МЫ Сергей Фургал» экстремисткой организацией и запретить деятельность в России. Об этом сообщили на сайте Министерства юстиции.

Административное дело по иску прокурора рассмотрят в ходе закрытого заседания 22 февраля в Хабаровском краевом суде.

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После задержания хабаровского губернатора Сергея Фургала летом 2021 года в краевом центре начались регулярные протестные митинги, в том числе в рамках акции «Я/МЫ Сергей Фургал». Аналогичные митинги проходили в поддержку незаконно задержанного в Москве журналиста Ивана Голунова.

В прошлом году Люберецкий суд Московской области приговорил экс-главу Хабаровского края к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации одного покушения и двух убийств. Сейчас в московском суде идет слушание второго дела Фургала о хищении активов «МСП Банка».

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего адвоката хабаровского экс-губернатора Дмитрия Довгия. Против него выдвинули обвинение в попытки мошенничества.