Движение по Крымскому мосту приостановили | 360°

Общество 08 ноября 2022, 04:43 Движение по Крымскому мосту приостановили Оперштаб Кубани: движение по Крымскому мосту приостановили до 16:00 8 ноября РИА "Новости"

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Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили до 16:00 вторника, 8 ноября. Причиной стало проведение технологических работ, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят с 04:00 до 16:00 8 ноября. Это связано с проведением технологических работ», — предупредили в оперштабе.

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Минтранс региона попросил водителей воздержаться от поездок в этот день. При этом поезда будут ходить по мосту в штатном режиме. Для удобства местных жителей запустят дополнительный пригородный поезд, на котором можно будет добраться из Керчи в Анапу.

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Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что к месту монтажа уже отправили первый пролет Крымского моста. Конструкцию весом более 300 тонн доставят с помощью многоколесного самоходного модуля. Автомобильное движение пообещали полностью восстановить 20 декабря.

Два автомобильных пролета Крымского моста обрушились в начале октября. Тогда произошел подрыв грузовика. По уголовному делу о теракте задержали восемь человек. ФСБ России назвала организатором взрыва главное управление разведки Минобороны Украины.