Общество 18 ноября 2022, 01:08 Движение паромов на Керченской переправе временно приостановили ГУ МЧС России: Керченская переправа временно приостановила работу из-за непогоды Публичное достояние

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Движение паромов на Керченской переправе временно приостановлено в связи с ухудшением погоды. В регионе усилился ветер, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Переправа прекратила работу вечером 17 ноября из-за ветра, порывы которого достигали 20 метров в секунду. На накопительных площадках со стороны Краснодарского края нет автомобилей.

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МЧС объявило штормовое предупреждение в Керченском проливе. Согласно прогнозу метеорологов, неблагоприятная погода сохранится в течение всей ночи 18 ноября.

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Паромная переправа «Крым — Кавказ» соединяет материковую часть России с полуостровом Крым. Она появилась в 1954 году и работала до 2020 года. С открытием Крымского моста необходимость в ней пропала. Однако после теракта на инженерном сооружении, который произошел 8 октября, между Крымом и Краснодарским краем снова запустили паромы.

Ранее сообщалось, что украинский дрон неудачно попытался атаковать электрическую подстанцию под Феодосией.