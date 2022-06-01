Движение «Большая перемена» предложили переименовать

Движение «Большая перемена» могут переименовать. Законопроект о его учреждении отправили на доработку, сообщили «Ведомости».

Альтернативные названия обсудят на фестивале «Большая перемена», который пройдет 1 июня в Москве. Их предложат сами участники. Общественные объединения раскритиковали нынешний вариант. Об этом на обсуждениях в Общественной палате РФ заявил председатель Российского движения школьников (РДШ) Сергей Рязанский.

Авторам законопроекта нужно внести еще целый ряд поправок до заседания Госдумы — в первом чтении его планируют принять через неделю. Участники встречи в Общественной палате РФ внесли много технических замечаний. Например, нужно определить организационно-правовую форму и сделать, к примеру, будущее движение не некоммерческой организацией, а общественно-государственным объединением.

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Кроме того, общественникам не понравилась формулировка «движение детей и молодежи». Молодежью считаются люди до 35 лет, а в «Большой перемене» будут участвовать люди намного младше — школьники и студенты колледжей.

Вопрос порядка приема в движение тоже остался открытым. Во-первых, его предложили исключить из законопроекта и включить в устав. Во-вторых, разделились мнения о правилах вступления — одни предложили принимать только тех детей, которые не состоят на учете в полиции, другие захотели наоборот привлекать их для перевоспитания. Неясным остался и вопрос финансирования.

Идею создания «Большой перемены» озвучили в апреле на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Ее поддержал президент России Владимир Путин.