Движение АУЕ признали экстремистским

Верховный суд (ВС) России признал международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) экстремистской организацией. Теперь любая ее деятельность запрещена в России.

Как написала Lenta.ru, заседание по иску Генпрокуратуры прошло в закрытом режиме.

Действия участников АУЕ попадают под статью УК РФ «Организация экстремистского сообщества». За ее нарушение сторонникам грозит до 12 лет лишения свободы и штраф до 700 тысяч рублей.

АУЕ расшифровывают по-разному. Это и «Арестантское уголовное единство», и «Арестантское уркаганское единство», и «Арестантский уклад един».

Члены экстремистской группировки распространяют среди молодежи воровские и тюремные понятия. Также они требуют соблюдать «воровской кодекс» и собирают деньги на «общак».

Идеология АУЕ — это отрицание общепринятой морали, любых других форм управления, зато превозношение насилия. По данным Генпрокуратуры, у движения в РФ есть более 34 тысяч активных сторонников в 40 регионах. При этом примерно 40% из них — подростки в возрасте 13-17 лет. У АУЕ нет единого руководства, но есть лидеры в разных населенных пунктах.

Ранее местные подростки из АУЕ хулиганили, терроризировали детей в ТЦ «Башкирия» в Уфе. Глава республики Радий Хабиров поручил разобраться с происходящим.