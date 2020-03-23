23 марта 2020, 18:54
Глава Башкирии поручил разобраться с движением АУЕ-подростков в Уфе
Правительство Башкирии займется проблемой движения АУЕ-подростков. Молодые люди терроризируют окрестности ТЦ «Башкирия» в Уфе. Глава республики Радий Хабиров поручил разобраться с этим, сообщило издание ToDay News Ufa.
Сейчас известно, что подростки, которые входят в неформальное объединение АУЕ, бьют учеников танцевальной школы в торговом центре, распивают алкоголь на территории фуд-корта, воруют и устраивают драки.
Жалобы в полицию оказались безрезультатными: несовершеннолетних задерживали, а затем отпускали.
После того, как Радий Хабиров узнал о происходящем, он признался, что «был в ярости». На оперативном совещании глава Башкирии поручил разобраться в ситуации.