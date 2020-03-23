Глава Башкирии поручил разобраться с движением АУЕ-подростков в Уфе

Сейчас известно, что подростки, которые входят в неформальное объединение АУЕ, бьют учеников танцевальной школы в торговом центре, распивают алкоголь на территории фуд-корта, воруют и устраивают драки.

Жалобы в полицию оказались безрезультатными: несовершеннолетних задерживали, а затем отпускали.

После того, как Радий Хабиров узнал о происходящем, он признался, что «был в ярости». На оперативном совещании глава Башкирии поручил разобраться в ситуации.