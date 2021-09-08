«Дверь заклинило, не выйти никуда». Жильцы дома в Ногинске рассказали о взрыве газа

При взрыве газа в Ногинске жители пострадавших квартир оказались заблокированы изнутри. Двери заклинило, нельзя было выйти даже на балкон. Людей вызволяли спасатели, рассказали «360» жильцы девятиэтажки.

Одна из жительниц дома Анна рассказала, что после взрыва и последовавших за этим разрушений ее семья оказалась заблокирована в квартире. Они не смогли покинуть жилище, пока не приехали спасатели. Выйти из квартиры им удалось только по пожарной лестнице.

«Страшный грохот, все попадало. Дверь заклинило, не выйти никуда. На балкон выйти тоже не можем, дверь даже внутри заклинило. Потом через время МЧС нам лестницу спустили. На балконе все стекла разбиты были, все свалено было», — сообщила женщина.

Жительница Ногинска добавила, что в ее семье никто не пострадал, но все они испытали большой стресс. С собой они не успели забрать никаких вещей, взяли только документы.

«Сказали, быстрее, не задерживайте, у нас еще много», — рассказала она.

Газ взорвался в девятиэтажке в Ногинске в среду утром. В районную больницу доставили шестерых пострадавших, среди них двое детей, жизни которых ничто не угрожает, один человек в реанимации.

Ранее еще одна жительница дома в Ногинске рассказала о спасении детей после взрыва.