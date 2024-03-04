Общество 04 марта 2024, 14:13 Дверь из фильма «Титаник» продадут на аукционе Daily Mail: дверь из фильма «Титаник» продадут на аукционе за 3,7 млн рублей Фото: кадр из фильма «Титаник» / YouTube

Читать 360tv в

Легендарную дверь из культового фильма «Титаник», на которой в финальной сцене не поместился герой Леонардо Ди Каприо, продадут на аукционе в Соединенных Штатах. Стартовая цена составит 32 тысячи британских фунтов, сообщило издание Daily Mail.

Аукционный лот не только привлек внимание коллекционеров, но и дал ответ на мучивший фанатов вопрос о том, могли ли главные герои фильма поместиться на ней вместе. Размер двери в длину составляет 2,5 метра, а в ширину — чуть более метра, что позволяет предположить, что персонажи Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет могли бы разместиться на ней одновременно.

Реклама

Однако Джеймс Кэмерон, режиссер «Титаника», в прошлом комментировал этот сюжетный поворот, утверждая, что дверь не смогла бы удержаться на плаву под тяжестью обоих персонажей, и настаивал на том, что Джек «должен был погибнуть».

Ранее один из начальных сценариев фильма «Звездные Войны. Эпизод IV. Новая надежда» выставили на аукцион. Материл могли приобрести за 12 тысяч фунтов стерлингов (около 1,3 миллиона рублей).