Мир 07 февраля 2024, 13:43 Сценарий четвертого эпизода «Звездных войн» выставили на аукцион

Читать 360tv в

Один из начальных сценариев фильма «Звездные Войны. Эпизод IV. Новая надежда» выставили на аукцион. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на официальный сайт аукционного дома Excalibur.

Материл могут приобрести за 12 тысяч фунтов стерлингов (около 1,3 миллиона рублей). Торги пройдут 17 февраля.

Реклама

Отмечается, что в процессе создания первой части сценаристы значительно изменили облик дроида R2-D2 и робота С-3PO, а также переписали некоторые сцены.