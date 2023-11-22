Общество 22 ноября 2023, 09:05 Две страны опередили Турцию и ОАЭ по интересу россиян для покупки жилья Россияне начали чаще покупать недвижимость в Венгрии и на Кипре РИА «Новости»

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Россияне, инвестирующие в недвижимость за рубежом, начали чаще покупать жилье на Кипре и в Венгрии. В этом году их интерес сместился с ОАЭ и Турции в сторону именно этих стран, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные NF Group.

Наиболее популярной для россиян в 2023-м стала недвижимость в Венгрии, за ней следуют Кипр, Турция, Индонезия и Греция.

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Более половины (61%) граждан РФ покупают жилье в этих странах для получения вида на жительство и гражданства. Около 20% — инвестируют в недвижимость, 17% — покупают недвижимость для собственного проживания, а еще 2% — совмещают эти две цели.

На предпочтения покупателей зарубежной недвижимости в первую очередь влияют международные события, указала директор департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина.

В 2021-м, например, наблюдался интерес к странам, которые давали ВНЖ и свободу передвижения в пандемию. В 2022-м в лидеры вышли Турция и ОАЭ из-за возможности перевода денег для россиян, миграционного статуса и в целом возможности совершения сделок.

Но в этом году интерес к Турции сильно упал из-за землетрясения, проблем с переводом денег из этой страны куда-либо. Запросы на Дубай тоже упали из-за жаркого летнего сезона.

Венгрия привлекает россиян низким ценником вхождения в рынок, возможностью свободного передвижения по странам Шенгенского соглашения и разблокировкой банковских счетов в Евросоюзе.

Востребованным остается Кипр. Ларина пояснила, что рост спроса жилья в этой стране связан с ожиданиями, что республика войдет в Шенгенское соглашение.