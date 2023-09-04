Мир 04 сентября 2023, 17:08 Эрдоган поблагодарил Путина за поддержку после землетрясений в Турции Эрдоган выразил благодарность Путину за помощь в тушении пожаров в Турции РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поддержку и помощь после землетрясений стране. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Российская сторона отправила в Турцию два самолета для борьбы с лесными пожарами, что помогло справиться с огнем. Эрдоган выразил Путину благодарность от имени новых министров за поддержку турецких регионов.

Реклама

«Вы отправили нам два самолета для борьбы с тушением пожаров. Это действительно очень помогло нашей борьбе с пожарами», — подчеркнул президент Турции.

Путин отметил, что после ужасного землетрясения, с которым столкнулись жители Турции, Россия одна из первых подставила плечо и оказала помощь пострадавшим.

Переговоры глав государств РФ и Турции в Сочи продлились в общей сложности три часа. Беседа с участием делегаций шла полтора часа, после чего Путин и Эрдоган продолжили общение в формате делового обеда.