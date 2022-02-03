«Дважды вызывал полицию»: сосед треш-стримера VjLink рассказал о его поведении

Треш-стример под никнеймом VjLink отличался вызывающим поведением и мешал жить всему подъезду. Об этом «360» рассказал сосед молодого человека, представившийся Гариком.

«Я дважды вызывал полицию, он однажды проиграл в онлайн-казино и ломал мебель. А в другой раз бил стулом по потолку, так как ему показалось, что сверху стучат», — рассказал сосед.

Гарик рассказал, что запущено судебное заседание в отношении Зырянова, которое пока приостановлено для дополнения фактов. Кто-то из участников процесса подал неточные данные по количеству протоколов на стримера. Сам Зырянов на суд не явился.

«Мама узнала про это, забрала сына на дачу, а через три дня он улетел. Он мешает всем, подъезд писал коллективную жалобу на него. Зырянов все знал и смылся в Таиланд. Мы ничего ему не можем сделать, пытаемся с помощью суда его заставить жить нормально и не портить общедомовое имущество», — рассказал Гарик.

Сосед добавил, что стример не открывает дверь в квартиру на просьбу полиции. Правоохранители стояли под дверью, уходили, а затем жилище покидали и участники стримов Зырянова.

«Слышал, что квартиру выставили на продажу, приводили риелтора. Он и когда уезжал в Таиланд, говорил, что вряд ли вернется», — сказал он.

Гарик рассказал, что Зырянова неоднократно предупреждали. Три друга стримера отбывают сроки.

По словам соседа, последняя выходка Зырянова в Таиланде, когда он избил девушку и парня, объясняется его неадекватным поведением.

«Если там возбудят уголовное дело, то там и останется, в этой стране жесткое законодательство. Могут даже не выдать обратно по требованию консульства», — рассказал Гарик.