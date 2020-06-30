Два рухнувших в XX веке самолета нашли на Дальнем Востоке
Нашли разбившиеся машины активисты поискового объединения «Авиапоиск», уточнили в пресс-службе Восточного военного округа.
Советский скоростной бомбардировщик СБ рухнул в 1943 году. Место, где он упал, нашли благодаря разведке болот недалеко от озера Болонь в Хабаровском крае.
«По архивным данным, самолет разбился в результате столкновения с другим однотипным воздушным судном, место гибели которого было известно ранее», — подчеркнули военные.
В бомбардировщике было три человека. Весь экипаж погиб. Поисковики обнаружили части парашютов и одежды летчиков и установили на месте падения самолета памятную табличку. Поиски останков советских солдат продолжат.
Еще один самолет нашли в Ольгинском районе Приморья. Там упал фронтовой бомбардировщик Ил-28Р. Предварительно установлено, что авиакатастрофа произошла в 1972 году. Обстоятельства аварии и состав экипажа устанавливаются.
В пресс-службе Восточного военного округа заметили, что объединение «АвиаПоиск» уже более 10 лет ищет военных летчиков, погибших и пропавших без вести на Дальнем Востоке. За это время активисты обнаружили обломки десятков воздушных судов. Многие из них были на вооружении морской авиации Тихоокеанского флота.