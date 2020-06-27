Новые останки погибших в катастрофе 1952 года нашли на Аляске

Военный самолет вылетел 22 ноября 1952 года из Вашингтона на Аляску. Крушение произошло из-за того, что воздушное судно врезалось в гору Гэннетт. В результате погибли 41 пассажир и 11 членов экипажа. Самолет разбился в труднодоступном месте, поэтому в те годы останки погибших не удалось извлечь с места катастрофы. Со временем судно сползло к подножию горы и вросло в ледник.

Об этой катастрофе долгие годы не вспоминали, пока военно-учебная экспедиция на заметила желтый спасательный плот. В 2012 году на леднике начались поиски обломков и погибших. С тех пор там нашли много личных вещей пассажиров. Только в этом месяце поисковики обнаружили фигурку Будды, летный костюм, марки и измятый график месс в вашингтонской церкви.

Цель этих поисковых работ состоит в том, чтобы идентифицировать погибших и вернуть их останки родственникам. К настоящему моменту неизвестны личности девяти человек, которые разбились в 1952 году.