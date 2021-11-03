Два региона России введут проверку QR-кодов на внутренних авиарейсах

Из-за роста числа заболевших коронавирусом два региона России решили расширить требования по QR-кодам о вакцинации. Хабаровский край и Камчатка вводят обязательное требование предъявлять сертификат при посадке на внутренние рейсы.

Пока речь на Камчатке идет только о направлениях внутри региона. Новшества вступят в силу с 23 ноября. QR-коды потребуются для посадки в самолеты по всем направлениям Камчатского края, а также в некоторых междугородних автобусах. О введении новых мер в среду, 3 ноября, объявил глава региона Владимир Солодов.

«Начиная с 23 ноября мы будем вводить этот инструмент для межмуниципальных перевозок как авиационным, так и наземным транспортом. Он позволит избежать необходимости прохождения тестирования перед каждым перелетом или поездкой, но одновременно позволит обеспечить безопасность для тех, кто будет перемещаться между нашими районами», — сказал Солодов. В пресс-службе правительства добавили: для тех, у кого имеется медицинский отвод от вакцинации, потребуется предъявление справки от врача.

Похожее решение принял и оперативный штаб в Хабаровском крае. Там собираются уже с начала декабря ввести проверку QR-кодов в здании международного аэропорта Хабаровска и при продаже авиабилетов.

На данный момент сертификат о вакцинации, которому и присваивают QR-код, действует на протяжении года с момента его получения. Но в Минздраве отметили, что от новых штаммов прививка не сможет защищать так долго. Ведомство предлагает сократить срок действия документа до полугода.